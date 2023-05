Cena gourmet al molo sud Ai fornelli gli chef stellati

Si chiama ’Tra il mare e le stelle’ e andrà in scena il 15 luglio al molo: un evento di valorizzazione territoriale, tra cucina d’autore, arte e grande spettacolo. Con questi presupposti, è stata presentata dall’assessore alle attività produttive Laura Camaioni, la cena gourmet sotto il cielo stellato: "Sono certa che sarà un evento unico nel suo genere, all’insegna della valorizzazione del pesce dell’Adriatico, deI vini piceni e di San Benedetto. Quando mi è stato presentato il progetto mi sono emozionata". Per Erminio Giudici dell’Antico Caffè Soriano, partner nell’organizzazione, a cura dell’Event ual Mente Organizzazioni eventi, in collaborazione con il Consorzio vini piceno e del comune di San Benedetto "si tratta di un progetto ambizioso, che vede cinque chef stellati dalla Michelen di altrettante città sul mare Adriatico, con la partecipazione, anche, del migliore chef pasticciere 2021, Giuseppe Amato, per cui stiamo ricevendo prenotazioni anche dalla Francia e dall’Austria (biglietti acquistabili online oppure al Caffè Soriano). Allestiremo duecento tavoli, dai quattro ai sei posti".

I cinque chef stellati sono Davide Di Fabio (Ristorante Dalla Gioconda Gabicce Monte ), Stefano Ciotti (Ristorante Nostrano, Pesaro), Nicola Fossaceca (Al Metrò San Salvo), Francesco Brutto (Ristorante Venissa Mazzorbo - Venezia) e Giuseppe Amato (Miglior Pasticcere del mondo 2021, e attualmente Sous Chef Henz Beck al Rome Cavalieri la Pergola di Roma). Cinque stelle Michelin, dunque, cinque grandi talenti, cinque modi differenti di valorizzare materie prime d’eccellenza, con creatività e ispirazione, per un menu di eccellenza, che in corso i definizione, di cinque portate. Piatti realizzati sul posto, che rappresenteranno il territorio, le materie prime e la tradizione locale. Protagonista assoluto: il pesce a "Miglio Zero" del Mare Adriatico. "Gli chef e la cucina saranno i protagonisti della nostra serata. Ma abbiamo pensato anche all’intrattenimento. Ad accogliere gli ospiti ci sarà un fantastico "blue carpet" all’ingresso e una piattaforma galleggiante ospiterà una big band che allieterà l’intero evento, che coinvolgerà anche il noto artista Lito Fontana", ha aggiunto Giudici. "Ringrazio particolarmente Davide Di Fabio, che è stato il nostro gancio in questa situazione, tra l’altro ex studente dell’Alberghiero Buscemi", ha sottolinato nel suo intervento Stefano Greco della Tuber Comunication. Per Laura Di Pietrantonio, coinvolta nel progetto a sua volta, "sono una organizzatrice di eventi e trovo questo molto creativo: spero che possa contribuire alla nascita di una rete nel territorio, perchè insieme si puo’ fare indiscutibimente meglio. Sottolineo che due chef hanno ottenuto anche la Stella verde per la sostenibilità dei loro ristorante".

Stefania Mezzina