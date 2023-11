Censimento, arriva la proroga

Raccolta dati per l’Istat, proroga per i ritardatari: dal 7 novembre al 22 dicembre le famiglie campione che non hanno compilato il questionario online previsto dal ‘Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni’ saranno contattate da un rilevatore incaricato per un’intervista telefonica o ‘faccia a faccia’. La compilazione autonoma del questionario online tramite il canale web potrà essere effettuata solo fino al giorno 11 dicembre, dopodiché entro il 22 dicembre la compilazione del questionario deve essere effettuata o con l’ausilio di un rilevatore incaricato che contatterà la famiglia, oppure in Comune, di fianco all’Anagrafe lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure allo 0735794650. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. L’Ufficio Comunale di Censimento sarà tenuto a comunicare la violazione di tale obbligo.