Censimento commercio. Saldo positivo nel 2024:: "Non è vero che restano soltanto attività food"

Sala De Carolis-Ferri di Palazzo Arengo decisamente affollata per la presentazione del ’Censimento delle attività economico-commerciali del centro storico’, realizzato dall’Amministrazione comunale. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al Commercio Laura Trontini, l’assessore al Bilancio Francesca Pantaloni, i rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato, la presidente di Wap associazione commercianti Sara Brunone, Paolo Travaglini, la ceramista Anna Maria Falconi, i commercianti del centro storico e la responsabile del Suap, Cinzia Mascetti. Un censimento per avere una ‘fotografia’ chiara e aggiornata della situazione economico-commerciale del centro storico. "Uno strumento importante – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che ci permette di avere dati e informazioni necessari per orientare la nostra azione. Vogliamo far sì che il centro sia il cuore pulsante della città. La percezione che ci siano più attività di ristorazione e in generale del settore food, non è confermata dai numeri – ha proseguito il sindaco – così come non è vero che il centro storico sta morendo perché tante attività chiudono. I dati dicono invece che a fronte di una chiusura ci sono poi due aperture e sono dati decisamente in controtendenza rispetto alle altre città. Il Comune aiuterà chi vuol aprire nuove attività in centro, ma darà una mano per evitare che ci siano altre chiusure. Organizzeremo quindi un tavolo di confronto permanente con voi commercianti per capire quali sono le criticità a partire dalla carenza di parcheggi che so bene quanto incidano sul vostro lavoro. A tal proposito abbiamo già in mente alcune soluzioni come la sopraelevazione del Parking Torricella e la realizzazione di un parcheggio al Palazzo Colucci, ma stiamo valutando soluzioni anche a Porta Romana". Il ’Censimento delle attività economico-commerciali del centro storico’ evidenzia, comunque, numeri molto interessanti: su tutti, il fatto che nel 2024 il saldo è positivo di 9 unità rispetto al 2023. Inoltre, nel 2024 il commercio resta la categoria prevalente con 187 attività (pari al 43%), seguito dalla ristorazione con 124 (30%); poi si scende a 42 esercizi alimentari (10%) e altrettanti di servizi per la persona, chiudendo con 31 attività artigianali e professionali (pari al 7%). "Questo lavoro – ha confermato l’assessore Laura Trontini – ci permette di avere maggiore consapevolezza sulle dinamiche commerciali del centro storico. Inoltre abbiamo inserito anche i dati sulle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e immobiliari". " Per quanto riguarda le strutture ricettive il centro resta la zona preferita – ha concluso l’assessore Francesca Pantaloni –: delle 110 strutture presenti in città, infatti, 49 si trovano nel perimetro del centro storico".

Valerio Rosa