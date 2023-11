Censimento Istat,. Comune in soccorso

Il Comune di Offida è stato campionato dall’Istat per il censimento della popolazione 2023. Per coloro che non vogliono o non possono provvedere autonomamente è a disposizione un rilevatore incaricato dal Comune che provvederà ad intervistare un componente qualsiasi della famiglia presso gli uffici comunali in via G. Vannicola, 5 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.