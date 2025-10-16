Scatta il censimento per le famiglie ascolane. Da qualche giorno, infatti, il Comune ha dato avvio alle operazioni di rilevazione. Il Censimento permanente è realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica ed ha cadenza annuale. Le famiglie coinvolte nel censimento partecipano a una delle tre rilevazioni campionarie previste quest’anno: la rilevazione Areale A, la rilevazione Areale L e la rilevazione da Lista. In questa edizione, nel Comune di Ascoli, per i tre tipi di indagine saranno interessate più di 1.700 famiglie, distribuite in tutto il territorio comunale.

Riguardo alla rilevazione Areale A, i rilevatori comunali, muniti di cartellino identificativo, passeranno in alcune aree della città per affiggere delle locandine su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e lasciare, nelle cassette postali, una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal presidente dell’Istat. La lettera comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al Censimento, spiega le finalità conoscitive dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di risposta.

In merito alla rilevazione Areale L, gli individui coinvolti riceveranno direttamente a casa una lettera dall’Istat con le credenziali per poter compilare in autonomia il questionario on line (fino all’11 novembre) o, a richiesta, con il supporto del Comune nei Centri comunali di Rilevazione. Dal 12 novembre i rilevatori contatteranno tutti coloro che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o presso la sede comunale.

Infine, per la rilevazione da Lista, vengono coinvolte esclusivamente le famiglie già preventivamente individuate a campione dall’Istat (1.679 in tutto) che hanno già ricevuto o stanno ricevendo direttamente a casa una lettera informativa con le istruzioni e le credenziali per poter accedere direttamente al sito dell’Istat.