Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Ascoli
CronacaCensimento per le famiglie ascolane
16 ott 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Censimento per le famiglie ascolane

Scatta il censimento per le famiglie ascolane. Da qualche giorno, infatti, il Comune ha dato avvio alle operazioni di rilevazione. Il Censimento permanente è realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica ed ha cadenza annuale. Le famiglie coinvolte nel censimento partecipano a una delle tre rilevazioni campionarie previste quest’anno: la rilevazione Areale A, la rilevazione Areale L e la rilevazione da Lista. In questa edizione, nel Comune di Ascoli, per i tre tipi di indagine saranno interessate più di 1.700 famiglie, distribuite in tutto il territorio comunale.

Riguardo alla rilevazione Areale A, i rilevatori comunali, muniti di cartellino identificativo, passeranno in alcune aree della città per affiggere delle locandine su androni, cortili dei palazzi, abitazioni e lasciare, nelle cassette postali, una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal presidente dell’Istat. La lettera comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al Censimento, spiega le finalità conoscitive dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di risposta.

In merito alla rilevazione Areale L, gli individui coinvolti riceveranno direttamente a casa una lettera dall’Istat con le credenziali per poter compilare in autonomia il questionario on line (fino all’11 novembre) o, a richiesta, con il supporto del Comune nei Centri comunali di Rilevazione. Dal 12 novembre i rilevatori contatteranno tutti coloro che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o presso la sede comunale.

Infine, per la rilevazione da Lista, vengono coinvolte esclusivamente le famiglie già preventivamente individuate a campione dall’Istat (1.679 in tutto) che hanno già ricevuto o stanno ricevendo direttamente a casa una lettera informativa con le istruzioni e le credenziali per poter accedere direttamente al sito dell’Istat.

