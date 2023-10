Censori: "Per i giovani il massimo impegno"

"La Banca del Piceno tiene molto alla consegna dei Premi di studio. Un modo concreto di essere vicini ai nostri giovani, in questo caso vere eccellenze del territorio in campo scolastico". Claudio Censori, vice presidente vicario della Banca del Piceno e presidente del Comitato esecutivo della stessa, non ha dubbi: la cerimonia odierna rappresenta un riconoscimento importante per ragazzi e ragazze che hanno fatto enormi sacrifici per arrivare a concludere il loro

percorso di studi con il massimo dei voti. In alcuni casi il ciclo di studi si è concluso, in altri si è a metà dell’opera, in altri ancora solo all’inizio. Comunque sia, gli studenti in questione sono i primi della classe. "Capita di parlare con i ragazzi che hanno ricevuto il Premio di studio negli anni passati ed è sempre un grande piacere ascoltare dalle loro parole che il riconoscimento della Banca del Piceno è stato gradito e apprezzato in un momento particolare delle loro vite. I giovani meritano il massimo impegno e la Banca del Piceno ha sempre di dimostrato di saper interpretare i loro bisogni". Nel bando promosso dalla Banca del Piceno erano ben sette le categorie alle quali hanno

partecipato, con i giusti requisiti, i giovani soci o figli dei soci. Un percorso che si è concluso lo scorso 30 settembre con l’elenco dei premiati che oggi saranno chiamati uno ad uno sul palco dal presentatore della cerimonia, il giornalista Maurizio Socci. "L’emozione non sarà soltanto quella dei ragazzi e dei loro familiari – conclude il vice presidente Claudio Censori – ma anche quella della Banca del Piceno che vede crescere nel migliore dei modi le nuove generazioni del territorio".