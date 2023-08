Censori: "Supportiamo il territorio Al servizo di imprese e famiglie"

"Avere una banca solida e che produce reddito ci permette di essere al servizio del territorio per supportare lo sviluppo economico e sociale di imprese e famiglie". Claudio Censori, commercialista con studio professionale a Centobuchi, vice presidente vicario della BCC Banca del Piceno e presidente del Comitato esecutivo della stessa, commenta così il risultato della semestrale chiusa con un utile netto di 4 milioni di euro. "Impegno e lungimiranza, dialogo con soci e dipendenti, ci permettono di dare sempre maggiore solidità alla Banca del Piceno – aggiunge Censori –. Tutto ciò è fondamentale per affrontare anche le fasi più dure dovute alla crisi economica e alle difficoltà di varia natura che si possono presentare. Abbiamo una missione precisa verso i soci e il territorio e la solidità della banca ci aiuta ad essere ottimisti. Solidità che si misura anche attraverso la redditività e il patrimonio, che ha raggiunto gli 85,6 milioni di euro. Il merito di questi risultati è di tutti i nostri dipendenti e dei soci, che hanno mantenuto un legame solido con la banca".

I numeri del bilancio chiuso al 30 giugno, ratificato dagli organi competenti, sono eloquenti: 52 milioni è l’ammontare delle nuove erogazioni di prestiti a beneficio dei clienti. Da sottolineare che la Banca del Piceno ha sostenuto la fase di ricostruzione post sisma erogando 12 milioni di euro. Alla fine del primo semestre 2023 i crediti lordi (totale degli impieghi) ammonta a 685 milioni di euro. "Siamo da sempre punto di riferimento delle imprese e delle famiglie – sottolinea con decisione Claudio Censori –. La raccolta complessiva ha varcato la soglia di 1,309 miliardi di euro. Senza dimenticare che per la prima volta la Banca del Piceno ha superato la soglia dei semila soci: attualmente i soci sono 6.017, residenti in un territorio che va da Giulianova a Potenza Picena, passando per le aree di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo". Censori da sempre è impegnato in prima linea per valorizzare al meglio la Banca del Piceno. "Il legame con il territorio – spiega il vice presidente – si estrinseca anche attraverso i propri rappresentanti eletti nella governance, è ciò che caratterizza in modo specifico le Banche di credito cooperativo e non potrà essere disatteso per il futuro".