Centimetro zero e il corso per conoscere da vicino il vino

La Centimetro zero, ha ospitato la serata conclusiva del corso di avvicinamento al vino rivolto ai ragazzi della locanda. I ragazzi si sono messi alla prova con quanto appreso durante il corso. Oltre al consueto lavoro di servizio al tavolo i giovani diversamente sommelier, hanno presentato le bottiglie di vino decantandone qualità e illustrandone le caratteristiche. I vini serviti in abbinamento ai piatti della locanda, nascono dal connubio tra la locanda Centimetro zero e Roberto Cipresso, vignaiolo toscano, che ha saputo con la sua presenza impreziosire la serata rendendo il pubblico partecipe della sua filosofia vitivinicola. Racconta Simona, coordinatrice della sezione Ais per il Sociale della delegazione di Ascoli: "Da soli non siamo nulla e stasera i ragazzi ce lo hanno insegnato: tutti insieme hanno aumentato la loro forza, il loro essere, ma senza perdere la propria ricchezza di individui diversi e speciali come ritengo sia ognuno di noi." Si uniscono al coro anche Enrica e Valentina: "Abbiamo iniziato quest’esperienza pensando di portare un po’ della nostra conoscenza di sommelier ai ragazzi della Locanda e ci siamo trovati a vivere un’esperienza di crescita personale e di forte inclusione".

Infine Nazzarena, che ha coniato il marchio "Diversamente sommelier" e Stefano, solerte creatore della "divisa": "Ci piaceva ringraziare anche la Om4, azienda della famiglia Mattioli, che, da sempre vicina al mondo del sociale ha sostenuto l’iniziativa finanziando le magliette indossate da tutto il team durante la serata, un ‘esperienza da ripetere!". E sicuramente la delegazione Ais di Ascoli sarà in grado di creare nuove occasioni di confronto e crescita intorno alla valorizzazione della cultura del vino e dei prodotti tipici.

Valerio Rosa