Cento anni, anzi 101. Auguri speciali alla signora Emma

Per l’anagrafe Emma Simonelli, residente a Centobuchi, ha compiuto 100 anni il 6 dicembre scorso, così il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, nel rispetto della tradizione è andato a farle visita e a portare i saluti della comunità. L’occasione è stata quella della consegna del panettone che l’amministrazione comunale, ogni anno, porta con gioia nelle famiglie dove ci sono ultra novantenni, con la collaborazione dei giovani del gruppo scout Agesci Monteprandone 1. Ebbe, in questa circostanza il sindaco ha scoperto che la signora Emma, iscritta all’anagrafe come nata il 6 dicembre del 1923, in realtà è nata il 14 febbraio a Rotella, significa che sono stati impiegati più di 10 mesi per iscriverla all’Ufficio Anagrafe e che, quindi, Emma Simonelli, di anni ne avrebbe quasi 101. Tornando alla consegna dei panettoni, gli ultra novantenni a Monteprandone ne sono 123, compresa Maria Giacomini che ne ha 107, su una popolazione di 12.869. Monteprandone è, quindi, il comune più giovane della provincia, la cui età media è di 43,8 anni. Ci sono 1895 ragazzi fino a 14 anni, 8.329 persone (15 – 64 anni), 2.645 sono gli over 65.