Cento anni del ’Carducci’

Un evento vero, per una scuola ma per il territorio tutto. A partire dalle 17,30 si parlerà di passato, di presente e di futuro al convegno di oggi pomeriggio, al teatro dell’Aquila, un momento di festa e di ricordo per il centenario della fondazione dell’istituto che porta il nome dell’architetto Carducci. Sul palco ci saranno gli ex allievi, i dirigenti di ieri, la dirigente che guida la scuola verso il futuro, Cristina Corradini e tanti ospiti pronti a raccontare la loro esperienza legata alla ragioneria di ieri, oggi Itet. Ci saranno storie e sorrisi ma anche uno sguardo verso il domani di un istituto che ha contribuito a costruire l’identità economica e culturale del territorio.