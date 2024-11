‘Cento-Assalto al Moro’ alla Festa del Cinema

Nella splendida cornice romana della 19esima edizione della Festa del Cinema c’era anche la città di Ascoli, in rappresentanza delle Marche nella sezione dedicata ad ‘Alice nella Città’. La scelta di proiettare un estratto del docufilm ‘Cento-Assalto al Moro’ è avvenuta grazie al direttore di Marche Film Commission, Francesco Gesualdi e al presidente della fondazione Marche cultura, Andrea Agostini. Un’importante vetrina internazionale dedicata alle nuove generazioni. "Le Marche per il territorio è una frase che mi piace molto e che si sposa con il progetto del docufilm che abbiamo voluto realizzare – commenta il produttore creativo Roberta Faraotti –. Questo è un progetto pensato e voluto proprio per far conoscere un pezzettino del nostro territorio attraverso la Quintana di Ascoli che quest’anno ha compiuto settant’anni. Abbiamo cercato di raccontarla non solo con le immagini che da sempre la contraddistinguono, tipo la sfilata con i costumi d’epoca medievale con oltre mille figuranti o la giostra all’interno del Campo dei Giochi, ma anche con immagini inedite che mettono in risalto tutto quello che c’è dietro ad una rievocazione storica come la nostra. Soprattutto il volontariato che fa da traino a questa manifestazione. La mia famiglia ha da sempre un forte legame col territorio. Dopo mio padre Battista, ora siamo io e mio fratello Daniele a voler continuare. La nostra azienda Fainplast si occupa di tutt’altro. È molto lontana dal mondo del cinema, ma c’è sempre una motivazione in più per migliorare e far conoscere le nostre zone perché siamo orgogliosi delle eccellenze che abbiamo e che le rappresentano".

Presente anche il produttore esecutivo Nicola Mestichelli della Xentek che ha curato il progetto insieme al produttore esecutivo Alberto De Angelis, all’autore Matteo Petrucci, al regista Matteo De Liberato, al direttore di produzione Simone Rossi e al giornalista Angelo Camaiani. "Sono onorato di essere ospite di ‘Alice nella Città’ – sostiene Mestichelli –. Siamo un service nato ad Ascoli Piceno e che opera da oltre vent’anni più che altro nelle produzioni televisive in ambito nazionale ed internazionale. Grazie a Roberta e alla famiglia Faraotti ci siamo tuffati in questo progetto per fare un salto di qualità. Abbiamo voluto alzare l’asticella e speriamo proprio di esserci riusciti. Promuovere il nostro territorio mettendolo a disposizione della cinematografia come location per girare film, reportage, documentari, è davvero gratificante".

Presente per l’occasione anche Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani della Quintana, e Carlo Lanciotti in rappresentanza dell’ormai nota e caratteristica Compagnia dei Folli.

Massimiliano Mariotti