’Cento-Assalto al Moro’. La Quintana è un film. Proiezioni allo Squarcia

Il campo dei giochi ‘Squarcia’, cuore pulsante della Quintana, sarà la cornice in cui verrà proiettato in anteprima il documentario ‘Cento – Assalto al Moro’, realizzato in occasione del Settantennale della rievocazione storica. Un anniversario che è stato celebrato quest’anno, con due edizioni da record sotto tutti i punti di vista, considerando il fatto che è stato registrato il sold out sia nella giostra di luglio che in quella di agosto e che i cortei storici hanno richiamato in città migliaia di persone da ogni parte d’Italia e dall’estero. ‘Cento – Assalto al Moro’, in realtà, è un docufilm, le cui riprese sono terminate lo scorso 26 agosto e che, come detto, verrà proiettato allo Squarcia nella serata del 21 settembre, in occasione del secondo concorso Ippico ‘Città di Ascoli Piceno’. Le modalità di partecipazione e gli orari sono ancora in fase di definizione ma verranno comunicati a breve dall’amministrazione comunale. Il progetto nasce dalla sinergia tra Fainplast, azienda leader nella produzione di compound, e Xentek, nota agenzia di produzioni video, con sede ad Ascoli e Milano. Al centro del documentario non ci sono solo giostra e corteo, due momenti tradizionalmente noti al grande pubblico, ma in particolare il grande lavoro che di anno in anno viene profuso per la realizzazione della manifestazione. In altre parole, una narrazione del ‘dietro le quinte’, con protagonisti anche i rappresentanti dei sestieri.

"Il racconto ha l’obiettivo di celebrare coloro che hanno concorso alla costruzione della Quintana, alla sua affermazione e alla sua popolarità, svelando tutto ciò che si cela dietro una grande manifestazione, sia a coloro che non la conoscono, sia a quanti sono abituati a godere solo dello spettacolo finale", confermano gli ideatori del docufilm. "Ringraziamo tutto lo staff che ha contribuito alla realizzazione di questo documentario e soprattutto tutti i cittadini che hanno condiviso con noi le loro storie, la loro esperienza e il loro tempo per raccontare la Quintana", proseguono i vertici della Xentek, realtà fondata da Nicola Mestichelli.

Matteo Porfiri