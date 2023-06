Cento baby cestisti in festa nella palestra comunale

La carica dei 100 alla festa provinciale del minibasket che si è svolta a Piane di Montegiorgio. Sabato nella palestra comunale di Piane si è tenuta la grande cerimonia di minibasket ‘Scoiattoli e Libellule’, organizzata e promossa dalla Fip settore minibasket e dall’Asd Nuova Petritoli Basket, una realtà che da oltre 20 anni presente nel territorio.

Circa 100 mini-cestisti annate 2014-2015 e 2016 provenienti dai centri minibasket della provincia di Fermo hanno dato vita ad un pomeriggio di sport e divertimento dandosi battaglia in entusiasmanti partite 3 contro 3 su 3 campi appositamente realizzati nella bellissima palestra comunale di via Malpighi.

Il referente Provinciale minibasket Simone Del Prete è molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione sportiva che, grazie alla collaborazione degli istruttori presenti,

è stata animata dall’energia e dalla vivacità dei bambini e delle bambine, che hanno festeggiato la conclusione dei campionati minibasket.

Lo staff organizzativo ha ringraziato l’assessore allo sport di Montegiorgio

Michela Vita, intervenuta alla manifestazione, per la sua disponibilità e per la partecipazione all’iniziativa oltre ai sensibilità dimostrata da a tutti i genitori presenti all’evento. Una giornata di sano divertimento, sport e allegria per i bambini ma acnhe per lce famiglie che hanno partecipato.

Alessio Carassai