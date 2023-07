Cento candeline festeggiate da Giuseppe Baiocchi

Nato a Taverna di Mezzo il 27 luglio 1923, Giuseppe Baiocchi ha spento giovedì scorso 100 candeline. Pippo, come lo chiamano tutti, ha partecipato alla prima guerra mondiale in aviazione e nel ‘43 si diede alla macchia come partigiano sotto il comando del gruppo di Montacuto. Finita la guerra ha comprato un camion e ha iniziato a commerciare la legna. Dopo un anno in miniera in Belgio è tornato in Italia, ad Ascoli, dove ha lavorato con diverse ditte di edilizia, tra cui Rozzi per 20 anni. Giovedì è andato a fargli visita il sindaco Fioravanti.