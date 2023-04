Cento parcheggi alla Sentina, si va verso l’ok

Comune e Provincia riusciranno a mettersi d’accordo sulla creazione di parcheggi in Sentina? Sembra di sì. Stando all’incontro di due giorni fa, ai due enti non rimarrebbe che formalizzare la stretta di mano attraverso la stipula di un’apposita convenzione che metterebbe Viale De Gasperi in condizione di inserire posti auto al di sotto della sopraelevata. È quanto emerge, appunto, dal rendez vous andato in scena nel pomeriggio di martedì scorso, al quale hanno partecipato il presidente della provincia Sergio Loggi, il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco Tonino Capriotti, il consigliere provinciale Simone De Vecchis e il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi. La riunione, che si è svolta in un clima di collaborazione, ha partorito la comune volontà di portare a temine la pratica: spetterà ai tecnici di Palazzo San Filippo, ora, mettere nero su bianco l’accordo tra le parti, secondo uno schema che però è già stato deciso. Cosa prevede? Che la provincia ceda in comodato d’uso alcune aree al di sotto del cavalcavia su cui insiste la variante alla Strada Statale 16: quelle, in sostanza, presenti nel quartiere Sentina che vanno da via Scarlatti a via dell’Airone. Il comune, a fronte di questa cessione, dovrebbe corrispondere una cifra annua la cui entità non è ancora stata decisa. Si parla, comunque, di alcune decine di migliaia di euro: somme, in definitiva, non elevatissime. Oltre a ciò, il civico 124 di Viale De Gasperi si impegnerebbe ad effettuare la manutenzione di queste aree al di sotto dei piloni: sempre al comune, poi, toccherebbe predisporre il parcheggio. Si parla di ricavare, dalle superfici menzionate, più di 100 posteggi.

L’iniziativa tornerebbe utile al quartiere, i cui residenti, durante la bella stagione, riscontrano difficoltà nel trovare stalli disponibili. E si sa quanto la popolazione di Porto d’Ascoli cresca nel corso dell’estate: motivo per il quale i due enti dovranno formalizzare l’accordo entro la primavera, in modo da realizzare i parcheggi in tempo per l’arrivo in massa dei turisti. Inizialmente si era anche pensato di includere nell’accordo anche un altro termine, e cioè la delega al comune di tutti gli interventi manutentivi al di sopra del cavalcavia: quest’idea, però, per il momento sarebbe stata accantonata. Il progetto è stato fortemente voluto dai consiglieri provinciali De Vecchis e Tonelli, e da subito è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale di San Benedetto, anche perché si inserisce nella più ampia ricostruzione dei rapporti fra comune e provincia. I due enti, va ricordato, non sempre si sono trovati d’accordo su determinate questioni amministrative: vedasi, ad esempio, il contenzioso in commissione tributaria che li vede contrapposti sul pagamento dell’Imu di alcuni immobili presenti in riviera.

Giuseppe Di Marco