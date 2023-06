’Cento storie nostre’ Viaggio nel Fermano con Martinelli

A Sant’Elpidio a Mare arrivano alla lusinghiera quota di 400 le ‘storie nostre’, i racconti di fatti, curiosità storiche del fermano raccolte in volume da Giovanni Martinelli e pubblicati in una specifica collana dall’editore Andrea Livi. E’ imminente l’uscita del quarto volume di ‘Cento storie nostre’ che sarà presentato oggi alle 20,30, nel corso di una serata delle tradizioni e delle tante storie organizzata nei locali della Contrada Cavaliera Sant’Elpidio, presenti l’autore e l’editore. "Ancora 100 racconti, un invito alla lettura di curiosità, di accadimenti e di personaggi del passato – afferma Martinelli –, in un volume che si aggiunge agli altri pubblicati a partire dal 2016". In questo caso, la dedica è particolare, "in quanto il libro è dedicato al ricordo dell’amico ‘Peppe’ Cifola, con il quale – conclude Martinelli - ho condiviso anni di collaborazioni nel volontariato culturale cittadino".