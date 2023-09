Cento Torri sempre più green Aree verdi e percorsi sportivi a misura di residenti e turisti

Una delle prerogative dell’Arengo è quella di lavorare per un Ascoli sempre più green. Il raggiungimento di ciò passerà sia per lo sviluppo del percorso ciclopedonale che attraverserà quasi tutta la città che per la riqualificazione dei cosiddetti polmoni verdi della città. Uno di questi è costituito dal parco Saladini Pilastri, dove si sta procedendo ad un’importante opera di restyling che permetterà di riconsegnarlo ai cittadini per renderlo fruibile e costituire un polo in grado di accogliere anche i turisti. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha proceduto ad affidare i lavori ad un consorzio romagnolo di artigiani per l’importo di 1,7 milioni di euro, al ribasso rispetto al costo base stabilito di 1,9 milioni e rientrante nel finanziamento di 2,5 milioni del Pinqua per il programma nazionale di qualità dell’abitare. Semaforo verde quindi all’avvio dei lavori con i quali si andrà a realizzare un parco multifunzionale che ospiterà anche attività didattiche. Il traguardo potrà essere raggiunto attraverso svariate operazioni di restauro e conservazione dei caratteri storici, strutturali e ambientali che lo contraddistinguono. Parliamo di un’area di circa 6,5mila quadrati che si sviluppa dall’attuale palazzo Saladini-Pilastri per arrivare fino al fiume Tronto. Anche l’aspetto culturale costituirà parte integrante della struttura che, secondo i piani del comune, andrà ad ospitare fiere, mostre, esposizioni artistiche, ma anche attività legate alla cultura florovivaistica con la presenza di orti e frutteti. In tutto ciò non mancheranno anche stanze verdi capaci di svolgere attività didattiche e ricreative con veri e propri totem ricoperti da vegetazione orizzontale e verticale. Una sorta di gallerie verdi da mettere a disposizione della città nonché di accogliere turisti e visite guidate. Nel frattempo procedono a pieno ritmi i lavori per il parco fluviale sul Tronto, un’opera inserita nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei capoluoghi di provincia. L’intervento avviato nel settembre 2022 oggi sta interessando lo sviluppo del tratto che va dal bocciodromo di San Marcello fino al quartiere dei Santi Filippo e Giacomo. Il completamento si stima per la primavera del 2024 con uno stralcio di 1,8 milioni di euro previsti. Qui si andrà a realizzare un percorso destinato a turisti, residenti e amanti del running. Ad arricchire il tutto non mancherà un’apposita illuminazione con alcuni punti di relax e giochi per bimbi. Si sta valutando anche la possibilità di allargare il discorso inglobando, con un secondo stralcio, alcune zone dell’ex Carbon fino a raggiungere la zona di San Pietro in Castello.

Massimiliano Mariotti