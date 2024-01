Cento volontari per i bambini

Monteprandone è tra i Comuni che ospitano Rise Against Hunger Italia. Domenica 21 gennaio al palazzetto dello sport, a partire dalle 16 e 30, prenderà il via un evento di volontariato per il sostegno dei programmi di scolarizzazione nello Zimbabwe. È aperto il reclutamento di 100 volontari che dovranno dar vita a una catena per confezionare kit contenenti 5 semplici ingredienti – riso, soia, lenticchie disidratate, vitamine e sali minerali – altamente nutrienti, in grado di soddisfare il fabbisogno di un bambino per un intero anno scolastico. Rise Against Hunger è un’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza. L’obiettivo a Monteprandone è di confezionare insieme più di 20.000 pasti. Iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/3RGBipw.