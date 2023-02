Centobuchi, il dolce misterioso dei bambini

Carnevale con due giorni di festa in piazza dell’Unità a Centobuchi. Domenica e martedì animazione, baby dance, truccabimbi, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale "I Cirenei". Domenica ci saranno due momenti dedicati ai più golosi organizzati in collaborazione con la Pasticceria Cruciani. La creazione di un dolce misterioso ad opera dei bambini di 6 anni in su e il concorso "La sfrappa d’Oro" per pasticceri provetti. Iscrizioni 3400593285. A seguire il concerto dei "The Misfits Cartoon". Martedì 21 l’ospite d’onore sarà Caterina, giovane cantautrice trentina. Entrambi i pomeriggi, dalle 15, saranno presentati da Brunello e Valentina di Radio Azzurra. Due le ordinanze firmate: divieto di acquisto, vendita e impiego di bombolette schiumogene nei due giorni di manifestazioni. Divieto di transito e sosta in via Benedetto Croce dall’intersezione con via dei Tigli fino all’intersezione con viale De Gasperi, dalle ore 12 alle ore 20.