Centobuchi, nuovo look per il parco: "Giochi inclusivi per tutti i bimbi"

Domenica mattina è stato inaugurato il rigenerato parco della stazione a Centobuchi, totalmente inclusivo e accessibile a diversamente abili e normodotati. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Daniela Morelli, i consiglieri Sergio Calvaresi e Martina Censori e diversi cittadini intervenuti per l’occasione. Dopo il taglio del nastro vi è stata la benedizione officiata da don Matteo Calvaresi, parroco dell’Unità Pastorale Sacro Cuore e Regina Pacis. "Il parco della stazione è un fiore all’occhiello per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi – E’ un parco senza barriere, con giochi inclusivi adatti a tutti i bambini. In cinque anni abbiamo rigenerato nove aree verdi comunali, investendo oltre 3 milioni di euro per restituire alla comunità luoghi di incontro, socializzazione e divertimento per grandi e piccini. Il nostro impegno in questo senso non è terminato. L’Amministrazione comunale, infatti, vuole proseguire nella riqualificazione di tutte quelle aree verdi di Monteprandone e Centobuchi che necessitano di essere sistemate per restituirle ai cittadini più belle, fruibili e vivibili di prima".

Nel parco sono presenti un trampolino accessibile, una giostra girevole utilizzabile da seduti, in piedi e con sedia a rotelle, un’altalena a cesto, una struttura multifunzione composta da torri, scivoli, pannelli interattivi (lavagna, labirinto, inclinato, banco vendita, abaco, tamburello inclinato), un cannocchiale, ponti con staccionate, ringhiere e con rete e ringhiera. L’opera è stata finanziata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le disabilità, attraverso un co-finanziamento della Regione Marche tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità pari a 60.000 euro e attraverso risorse di bilancio comunale per 29.800 euro. L’investimento complessivo è di 89.600 euro. Marcello Iezzi