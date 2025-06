Centomila euro per i parchi di Servigliano

Inizieranno entro la fine di giugno due interventi per la riqualificazione di altrettanti parchi siti in prossimità del centro storico di Servigliano. Per questi interventi il comune di Servigliano attraverso il bando nazionale ‘Borghi Accoglienti’ ha ottenuto un finanziamento complessivo di circa 100.000 euro. "Come Amministrazione abbiamo partecipato al bando Borghi Accoglienti insieme ai comuni limitrofi di Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo – spiega Danilo Viozzi, presidente del Consiglio di Servigliano – noi avevamo già presentato un progetto destinato proprio al recupero di due parchi che è stato finanziato. Più nel dettaglio parliamo del parco della Rimembranza e del parco dedicato ai ‘Caduti di Nassirya’ entrambi siti a ridosso del centro storico. Due aree molto frequentate da bambini, famiglie e anche persone più mature che specialmente nel periodo estivo approfittano di questi spazi per un pò di svago che però a causa degli anni accusavano i segni dell’usura di arredi e di altri materiali. Per questo sono stati approntati due lavori mirati al recupero di entrambe le aree". I lavori del parco della Rimembranze inizieranno a giorni e saranno ultimati entro l’estate, mentre i lavori per il parco ‘Caduti di Nassirya’ inizieranno entro la fine di giugno e saranno terminati a settembre. Le operazioni comunque non influiranno negativamente sulla fruizione di alcune parti dei due parchi nei prossimi mesi.

"Entrambi gli interventi hanno la funzione di riqualificare le due aree con arredi, sistemazione del verde – prosegue Viozzi – ma poi subiranno alcune opere più dettagliate. Nel caso del parco della Rimembranza saranno effettuati gli interventi per la sistemazione della fontana esistente molto bella e apprezzata dalla popolazione ma che era ferma a causa di un guasto rilevante. Mentre per il parco ‘Caduti di Nassirya’ ci sarà una modalità diversa. In questo parco esistono già dei giochi che saranno mantenuti, in più ne saranno aggiunti altri di ultima generazione provvisti di pavimentazione speciale per i bambini, in più sarà predisposta una recinzione per rendere più sicuro l’accesso e la fruizione del parco da parte del bambini. Questi lavori oltre al rendere più fruibili i due parchi da parte di residenti e visitatori, serviranno a recuperare due aree urbane che si trovano a ridosso del centro storico e del nuovo ‘Cinema Ideale’, contribuendo a dare un migliore aspetto al centro urbano".

Alessio Carassai