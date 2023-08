Centra gli scooter in sosta, resta bloccata tutta la via Auto urta 33enne: soccorsa

Perde il controllo dell’auto e combina un vero e proprio caos che ha bloccato via Roma nella serata di domenica. Al volante della vettura una donna che ha centrato una serie di scooter parcheggiati nella zona del ristorante Leli, spargendoli sulla carreggiata urtando anche alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro, ma sono state costrette a chiudere la strada che dalla stazione ferroviaria conduce alla statale Adriatica, nel tratto fra via Mentana e via Vittorio Veneto. Tra i mezzi rimasti a lungo bloccati anche un pullman di linea. La donna ha subito lievi contusioni ma è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso anche per eseguire gli esami per verificare lo stato psicofisico con cui si era messa alla guida.

Ieri mattina, invece, un incidente è accaduto in via Colombo altezza via Dandolo, ingresso della zona portuale, dove una donna, A. S. di 33 anni, in sella alla sua bici, è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere. La giovane è rimasta contusa ma non in modo grave. A ogni modo è stata trasportata all’ospedale per le cure del caso. I rilievi sono stati eseguiti da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Benedetto.