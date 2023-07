Centra un’auto sulla Statale e scappa

Spettacolare carambola lungo la statale Adriatica in località Brancadoro, nella notte fra martedì e mercoledì. Le forze dell’ordine stanno cercando il conducente di un’auto di colore scuro, che dopo aver seminato il caos si è dileguato. La vettura era diretta verso nord quando il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito contro il guard rail e poi è piombato sul lato opposto centrando la fiancata di un’auto di passaggio. La vettura impazzita è stata evitata per un soffio dal conducente di una seconda auto che sopraggiungeva in senso contrario e in questo caso sarebbe stato uno schianto frontale. Sul luogo del sinistro è intervenuta una volante del commissariato di pubblica sicurezza che ha eseguito i rilievi di legge ed ha diramato le ricerche della vettura pirata, non ancora trovata. Dai pezzi di mascherina e di carrozzeria recuperati sull’asfalto, potrebbe trattarsi di una Dacia. Il conducente dell’auto colpita è rimasto fortunatamente illeso.