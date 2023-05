Centrale di stoccaggio gas, firme o il ricorso al Tar potrebbe decadere

Sembrerebbe riaprirsi, la partita sulla centrale di stoccaggio del gas in zona Agraria. I cittadini sambenedettesi sono stati invitati a ripresentare le firme raccolte nove anni fa nel ricorso contro l’iniziativa di Gas Plus: se le sottoscrizioni non dovessero essere depositate entro i termini stabiliti, il ricorso decadrà. A renderlo noto è l’ex consigliere regionale Peppe Giorgini, che nel 2014, supportato dal Movimento Cinque Stelle, impugnò il nulla osta governativo alla centrale presso il Tar Marche. La pratica, alcuni anni dopo, passò al Tar Lazio. "Il nostro avvocato – scrive Giorgini - ha ricevuto una comunicazione dove, stranamente, ci è richiesta la ripresentazione di tutte le firme di chi ha sottoscritto, a suo tempo, tale ricorso, pena la decadenza immediata di tale atto amministrativo". L’istanza dei 5s, insomma, sarà dichiarata perenta se la parte ricorrente non presenterà nuova domanda di fissazione dell’udienza entro quattro mesi. In questo lasso di tempo, quindi, occorrerà rintracciare i 36 firmatari del ricorso per procedere al deposito della nuova istanza. Con quel ricorso, i pentastellati e i cittadini dell’Agraria si opposero alla Valutazione d’impatto ambientale (Via) positiva rilasciata dal Ministero dell’Ambiente al progetto di Gas Plus. Un ‘via libera’ che però scadeva nel 2019, e per la cui validità veniva richiesta proroga dalla parte privata. Adesso, quindi, si dovranno ritrovare le firme, ma non sarà facile, perché nel frattempo alcuni residenti di zona si sono trasferiti. In tal senso, nei prossimi giorni Giorgini indirà un’assemblea pubblica alla parrocchia dell’Annunziata per mobilitare la cittadinanza e fare in modo che i vecchi firmatari sottoscrivano la nuova istanza. La questione non finisce qui, perché nel frattempo anche il comune di San Benedetto ha deciso di costituirsi parte resistente al Tar. A novembre, in consiglio è stata approvata una mozione che impegna l’amministrazione a monitorare costantemente la situazione dell’iter sia dal punto di vista procedurale sia legale e amministrativo, confermando pertanto di resistere ad eventuali ricorsi amministrativi da parte della società Gas Plus. Con questo atto, inoltre, si è deciso di chiedere al Ministero della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese la chiusura definitiva del progetto. Infine, il comune ha fatto richiesta alle autorità competenti di eliminare San Benedetto dalla lista dei siti che possono ospitare impianti di stoccaggio di gas e Co2. L’idea di una centrale nella zona sud di San Benedetto, negli anni passati, è stata fortemente rigettata dalla cittadinanza anche per le numerose campagne informative dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno e anche per il supporto di alcuni comuni limitrofi, come Monteprandone e Martinsicuro.

g. d. m.