Centrale di stoccaggio gas, il capitolo finale ad aprile

Mancano appena 40 giorni al verdetto finale sul contenzioso relativo alla centrale di stoccaggio gas. Il Consiglio di Stato, cui il comune di San Benedetto ha presentato ricorso, ha fissato al 18 aprile la data nella quale verrà emanata la sentenza su un caso che si trascina da oltre un decennio. Una vicenda che però non è mai finita definitivamente. Il ricorso all’organo di rilievo costituzionale, in tal senso, rappresenta solo la tappa finale di un lunghissimo percorso: il comune, lo scorso settembre, decideva di impugnare la sentenza del Tar Lazio che dava ragione a Gas Plus sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) relativa al progetto presentato anni fa dalla società, con l’intento di realizzare una centrale di stoccaggio del gas in zona Agraria. Perché un’iniziativa del genere vada avanti è necessario ottenere documenti che ne attestino la fattibilità: uno di questi è proprio la Via, che nel caso di specie veniva approvata dal Ministero dell’Ambiente nel 2014. Se però il processo di realizzazione del progetto non viene avviato entro cinque anni, la valutazione scade, ed è proprio quello che è accaduto alla Via per la centrale, la cui validità è terminata nel 2019. La notizia venne salutata con estremo favore dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio che per anni si erano battute contro la realizzazione di questo sito, per nulla voluto dalla comunità, data la vicinanza di case, scuole e strade a scorrimento veloce. Ma la scadenza della Via era solo il preludio al secondo capitolo della storia. Infatti Gas Plus, nel 2022, chiedeva che la validità della Via venisse prorogata, ma l’istanza veniva respinta con decreto congiunto del Ministero della Transizione Ecologica e della Cultura. La società quindi presentava ricorso al Tar Lazio, che veniva accolto: in conseguenza di ciò, tutti gli atti che negavano la proroga alla Via venivano annullati. La questione è rimasta in sospeso fino ad oggi, ma ora pare che debba conoscere una svolta piuttosto importante: se il Consiglio di Stato dovesse respingere il ricorso, il progetto della centrale avrebbe le carte in regola per andare avanti. Una piega degli eventi che il comune intende scongiurare: a testimoniarlo è la delibera con cui si è deciso di fare ricorso, in cui la giunta dice che "trattandosi di un impianto potenzialmente pericoloso e quindi soggetto a possibili incidenti, la vicenda riveste notevole interesse per l’intera comunità di San Benedetto, anche in ordine al principio di precauzione in materia ambientale, tenuto conto dei sismi succedutesi dal 2016 ad oggi, i cui effetti sono stati ben avvertiti in questo territorio comunale". Il vertice comunale teme che un’iniziativa del genere possa influenzare in modo decisivo il futuro della maggiore meta turistica presente nel Piceno.

Giuseppe Di Marco