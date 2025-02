"Centrale di stoccaggio, serve la mobilitazione"

Centrale di stoccaggio del gas: comune e associazioni torneranno ad incontrarsi per fare il punto su una delle questioni che più hanno infiammato il dibattito cittadino negli ultimi anni. Anzi, nell’ultimo decennio, anche se ultimamente si pensava che l’iniziativa portata avanti da Gas Plus fosse tramontata. E invece no: nei prossimi giorni infatti un nuovo decreto ministeriale dovrebbe fornire un ulteriore parere sulla procedura seguita, offrendo un ventaglio di ulteriori indicatori. Ecco quindi che si rende necessario un nuovo confronto fra i rappresentanti di San Benedetto e gli enti che per tanto tempo hanno portato avanti la battaglia per evitare la realizzazione del sito in zona Agraria.

La questione è stata discussa nell’ultima riunione di maggioranza, tenutasi giovedì pomeriggio. A luglio il Consiglio ha emanato una sentenza di rigetto del ricorso presentato dal vertice di Viale De Gasperi: appello depositato per resistere alla sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato gli atti ministeriali di diniego all’istanza di proroga richiesta da Gas Plus per la Valutazione d’impatto ambientale (Via). Tale documento era stato rilasciato nel 2014 ma era scaduto nel 2019. Gas Plus aveva chiesto che la sua validità venisse prorogata ma i ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura aveva respinto l’istanza. Pertanto tale diniego era stato impugnato dalla società al Tar Lazio, che le aveva dato ragione. Nel 2023, infine, il comune di San Benedetto aveva deciso di impugnare questa sentenza, affinché la proroga alla Via venisse nuovamente negata.

A inizio dicembre, peraltro, è andato in scena un altro incontro informativo in Auditorium comunale, al quale hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo, il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi, nonché i referenti dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, tra cui il presidente Alfredo Vitali e il vicepresidente Massimo Bartolozzi. In quell’occasione il primo cittadino ha espresso la propria preoccupazione facendo presente che l’amministrazione si sta battendo sia legalmente che tecnicamente in tutte le sedi giudiziarie. Spazzafumo però ha aggiunto che servirebbe una mobilitazione di tutta la città, dei comuni confinanti, della provincia e regione, di tutte le associazioni ambientaliste e tutte le categorie economiche.

Giuseppe Di Marco