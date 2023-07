Centrale elettrica su carro va a fuoco

A causa di un presunto malfunzionamento, nel pomeriggio di ieri, è esplosa la centrale elettrica su carro, che si trova in zona Sant’Anna, nelle vicinanze dell’Oleificio Cosenza, innescando anche un incendio attorno all’impianto. Si tratta di un trasformatore piuttosto datato, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che si trova su una linea secondaria, montato su rotaie. Un impianto che funziona ad olio e che, a seguito di un guasto era stato di recente disattivato per consentire i lavori di ripristino. Terminata l’attività, stando a quanto è stato possibile apprendere, i tecnici hanno ridato la tensione all’impianto che è esploso. L’olio bollente è schizzato appiccando il fuoco alle sterpaglie che si trovano attorno al carro ferroviario. Scattato l’allarme, sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno circoscritto l’area interessata dalle fiamme evitando che l’incendio potesse propagarsi ai terreni circostanti ed anche causare ulteriori danni alla centrale elettrica. Ad ogni buon conto, l’accaduto non crea alcun disagio alla popolazione di Centobuchi, poiché il trasformatore è ad esclusivo uso delle Ferrovie.