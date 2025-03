Centrale gas, il Comune prova a opporsi così

Nella mattina del 10 marzo, in comune, è andato in scena un incontro tecnico per capire come procedere. È noto che l’ente rivierasco si è opposto – ormai da anni – al progetto presentato da Gas Plus, per un sito da realizzare in zona Agraria. Alcuni mesi fa, in tal senso, la magistratura amministrativa ha riaperto giochi che sembravano chiusi da tempo, e ora il civico 124 di Viale De Gasperi vuole elaborare una strategia per evitare che l’iter vada avanti.

L’appuntamento di lunedì si è svolto alla presenza del vicesindaco Tonino Capriotti, del presidente della provincia e sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, dei referenti del comune di Martinsicuro e dei tecnici comunali. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli atti della commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale) con lo scopo di evidenziare elementi o passaggi da rivedere. Quindi si è stabilito di preparare un documento con il quale verranno contestate alcune asserzioni contenute nella documentazione, soprattutto per quel che riguarda le valutazioni di impatto sismico.

Parallelamente, il vertice comunale contatterà il Ministero dell’Ambiente per fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento. La questione è quantomai intricata: lo scorso luglio, con propria sentenza, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal comune sambenedettese, depositato per resistere alla sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato gli atti ministeriali di diniego all’istanza di proroga alla Via richiesta da Gas Plus. La Valutazione – che era stata rilasciata nel 2014 – aveva perso validità nel 2019 e la società aveva chiesto che venisse prorogata, ma dato che l’istanza era stata respinta – dall’allora Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero della Cultura - la Gas Plus aveva deciso di fare ricorso al Tar Lazio.

Nel 2023, pertanto, il comune di San Benedetto ha stabilito di ricorrere presso l’organo di rilievo costituzionale, ma senza successo. Lo scorso febbraio quindi è andato in scena un nuovo incontro, in presenza dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, nel quale si è deciso di mettere in piedi una cabina di regia inter-istituzionale per fare fronte comune. "Ora si è deciso di predisporre un documento e di chiedere un incontro a Roma – dice l’assessore Capriotti – Abbiamo assunto l’impegno di portare a termine questa vicenda nel miglior modo possibile per la cittadinanza sambenedettese. Di certo ora non ci tireremo indietro".

Giuseppe Di Marco