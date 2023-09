Centrale stoccaggio gas. Aspra battaglia legale

Centrale di stoccaggio del gas, è giunta la resa dei conti: il comune incarica l’avvocato Andrea Galvani di fare ricorso in Consiglio di Stato sulla questione del sito che Gas Plus vorrebbe realizzare a San Benedetto. Il legale, in particolare, dovrà impugnare le sentenze del Tar Lazio risalenti a giugno e a luglio, che danno ragione alla società; in parallelo, l’amministrazione comunale si muoverà per esortare il governo a chiudere definitivamente la pratica. Come annunciato nei giorni scorsi, quindi, Viale De Gasperi non ha intenzione di mollare l’osso e, forte del mandato consiliare, promuoverà ricorso presso l’organo di rilievo costituzionale per porre un termine definitivo all’annosa vicenda. Nello specifico, verrà percorsa una duplice strada. Da una parte verrà impugnata la sentenza con cui il Tar Lazio ha annullato tutti gli atti che negavano a Gas Plus la proroga alla cosiddetta Via – Valutazione d’Impatto Ambientale – studio propedeutico alla ratifica dell’iniziativa. Si ricorderà, infatti, che la Via per il progetto di centrale era stata approvata nel lontano 2014. La decisione ministeriale mise in tumulto la popolazione rivierasca, che a forza di assemblee pubbliche, cortei e incontri informativi spinse l’amministrazione comunale ad avversare l’iniziativa.

Nel frattempo passava un lustro senza che la pratica andasse avanti: la Via, avendo durata quinquennale, scadeva nel 2019, con grande soddisfazione di comitati e associazioni locali. All’epoca, però, si cantò vittoria troppo presto. Gas Plus infatti presentò istanza di proroga alla valutazione d’impatto ambientale, ma il Ministero della Transizione Ecologica e della Cultura la negarono. Il privato non si arrese, e impugnò tale decisione al Tar, che gli diede ragione. E qui entra in gioco la seconda sentenza, che riguarda il parere di impatto sismico da considerare nell’alveo del territorio Piceno. Anche questo parere venne di fatto rigettato, ma ora il comune rivierasco ha intenzione di riproporlo, sempre in Consiglio di Stato. Infine, Viale De Gasperi si muoverà per via amministrativa, spronando il Ministero dell’Ambiente a non concedere la Via. Insomma, la battaglia prosegue, e l’epilogo potrebbe non giungere in tempi brevi. Da parte sua, il vertice comunale si fa forte del mandato di due distinti consigli, ma è anche vero che, in questo, l’ente rivierasco si trova piuttosto isolato: per rendere l’iniziativa più efficace, sarebbe necessario l’appoggio della provincia e della regione.

Giuseppe Di Marco