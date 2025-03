Centri commerciali naturali, via libera a quattro progetti

Rilancio delle attività e degli esercizi in riviera, San Benedetto fa poker sul bando regionale Fesr 2021-2027 dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali cui diverse attività avevano deciso di partecipare, lo scorso luglio, con ben quattro progetti per il ‘restyling’ di altrettante zone della riviera. Progetti che infatti coinvolgevano Porto d’Ascoli, via Balilla – che diventerà una ‘gourmet street’ – il Paese Alto e l’area più frequentata di San Benedetto, ovvero le botteghe in centro. Punti che gli imprenditori in questione intendono trasformare in poli di aggregazione, cioè vere e proprie ‘attrattive’ della città. Il risultato raggiunto è stato presentato ieri mattina in sala consiliare alla presenza dell’assessora alle attività produttive Laura Camaioni, poi Fabio Urbinati, Pierfrancesco Morganti, Luciana Emili, Sandro Angelini, Fulvio Silvestri, Davide Portelli, Gabriele Mazza e Raniero Di Gregorio, che conferirà all’iniziativa uno spessore ancora maggiore grazie all’applicazione ‘Ridò’. Come verranno rilanciate queste zone? In tre progetti su quattro – Porto d’Ascoli, via Balilla e Paese Alto – si tratterà di realizzare virtual tour delle aree commerciali interessate, mentre in centro saranno apposte delle targhe per mettere in risalto l’attività degli artigiani artistici. "Il lavoro di questi ultimi tre anni è stato di fare squadra con i commercianti – spiega la Camaioni – Quello che noto è che c’è tanta voglia di collaborare e partecipare, quindi spero che questo sia solo l’inizio".