Centri estivi a Monteprandone; date e orari

L’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza anche per l’estate 2023 i centri estivi. Per la scuola dell’infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e si terrà nel mese di luglio con due diversi turni, dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 13, per un numero massimo di 40 iscritti a turno. Non è prevista la somministrazione del pasto. Il centro estivo per la scuola primaria e secondaria di primo grado è rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato o frequenteranno il prossimo anno la scuola primaria e secondaria di primo grado. Le attività ricreative si terranno dal 19 al 30 giugno, dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio, con tre diversi turni per un numero massimo di 70 iscritti a turno. I bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado possono chiedere l’iscrizione per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 19, con consumo del pasto oppure solo per il mattino (dalle 8.30 alle 13), solo per il pomeriggio (dalle 14.30 alle 19) con o senza consumo del pasto. Le tariffe prevedono molte variabili. La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune, dal 5 al 29 maggio.