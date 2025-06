Centri estivi a Spinetoli, ce n’è per tutti i gusti: ecco i programmi

Tanti i centri estivi che l’amministrazione comunale di Spinetoli in sinergia con le associazioni locali ha organizzato sul territorio. Dal 16 giugno al 12 luglio colonie marine per i bambini da 6 a 14 anni e over 60. Dal 27 maggio al 7 giugno Ischia Porto per gli over 60. Dal 18 al 30 agosto colonia Acquasanta Terme per gli over 60. Dal 31 agosto al 10 settembre soggiorno in montagna, a San Lorenzo Dorsino per gli over 60 anni, mentre dal 30 giugno all’8 agosto centro estivo under 6 anni, per informazione rivolgersi al: 338-4955198.

Gli appuntamenti proseguiranno con il 10° Campus estivo Pagliare, che si terrà nella scuola ‘Pertini’, che si svolgerà dall’11 giugno al 1 agosto organizzato dal gruppo podistico Avis, per informazioni: 328-1321674. Per gli amanti dei cavalli Spinetoli propone: "E… state al maneggio 2025" organizzato dal maneggio Pony Passion, che si svolgerà dal 9 giugno al 5 settembre, per info e prenotazioni: 329-6219546.

Anche quest’anno torna la Summer Camp 2025, che coinvolgerà i ragazzi da 6 ai 15 anni, organizzato dal centro sportivo Oasi Renè Vagnoni, che si svolgerà dal 28 giugno al 12 luglio, per info e prenotazioni telefonare: 347-8488028, oppure 393-4761964, 338-1112672. Colonia marina anche per i ragazzi del Cdis (Centro diurno di integrazione sociale) che si svilupperà dal 14 al 25 luglio, per informazioni: 0736-898449.

Greencamp 2025 dal 12 giugno al 2 agosto, per info: Oasi La Valle 375-5322236 e infine sarà estate anche per gli Amici Disparati dal 1 luglio al 1 agosto, social Club via dell’Economia, telefono: 334-7591723. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli uffici dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto oppure contattare i recapiti.