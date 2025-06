Centri estivi, ecco l’offerta a Grottammare

Prende il via domani la stagione dei centri estivi a Grottammare. Il Csi Ascoli Piceno, attivo dal 9 giugno al 14 agosto presso la parrocchia Gran Madre di Dio, propone attività sportive per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La Polisportiva Gagliarda e i Capitani Coraggiosi, dal 1° luglio al 1° agosto, animeranno la scuola dell’infanzia di via Battisti con laboratori e giochi all’aperto per bambini dai 3 ai 16 anni. Il centro estivo ’Sorrisi d’Estate 2025’ ospitato da Grottammare Piscine, dal 9 giugno al 1° agosto, accoglierà bambini dai 4 ai 13 anni negli impianti di via della Rinascita. Grottammare Calcio proporrà un ’Summer Camp’ in spiaggia e al campo comunale Pirani per bambini dai 4 ai 15 anni, dal 16 giugno al 1° agosto. Dal 9 giugno al 12 settembre, l’Asd Circolo Tennis ’F. Beretti’ offrirà un campo estivo sportivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Infine, sarà una "estate a colori" quella proposta dal centro infanzia Baby Azzurro dal 1° luglio al 1° agosto.