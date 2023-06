Centri estivi, oltre 400 bambini in quelli comunali

Sono oltre 400 i bambini che hanno aderito ai Centri Estivi organizzati direttamente dal comune di Monteprandone, per semplificare e limitari i costi alle famiglie. Chiuse le iscrizioni, che hanno visto anche l’adesione di bambini dei comuni limitrofi, salvo posti disponibili, San Benedetto compreso, l’Amministrazione ha affidato la gestione del progetto Estate ragazzi alla cooperativa sociale "P.A.Ge.F.Ha onlus" di Ascoli Piceno, che ha presentato il ribasso dell’1,68% sull’importo orario di base di gara che ammonta a 17,90 euro al netto degli oneri di sicurezza per un importo complessivo di 97.969,50 euro oltre IVA. L’importo è stato calcolato su una ipotetica base di 5.535 ore di servizio.

La spesa complessiva per il Comune ammonta, quindi, a 102.867,98 euro. Le attività ricreative si terranno nella scuola Primaria di via Benedetto Croce dal 19 al 30 giugno, dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio per i più grandi. Il centro estivo per la scuola dell’infanzia, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, invece, si terrà nella scuola Borgo da Monte dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio.