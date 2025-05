Centri per l’infanzia, open day

Il Comune di Grottammare promuove due ’Open Day’ dedicati alla presentazione dei servizi educativi per l’anno 2025-2026. I genitori interessati avranno l’opportunità di visitare le strutture, incontrare l’équipe educativa e ricevere informazioni utili sull’organizzazione e le attività proposte.

Al centro per l’infanzia ‘Pollicino’ in via Promessi Sposi gli incontri si terranno martedì 13 e mercoledì 14 dalle ore 17 alle 19. Per informazioni è possibile contattare il numero 355.148 7071, preferibilmente nella fascia oraria 13 – 15.30.

Per la sezione Primavera ‘Il Mondo Olaf’ scuola dell’infanzia in via Perozzi, apertura sabato 17 dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 328 380 4813 (gli operatori avvisano che, per motivi di servizio, non sempre è possibile rispondere).

Entrambi i servizi sono gestiti per conto del comune di Grottammare da Assistenza 2000, ente del terzo settore con sede ad Ascoli Piceno.