Centro Agroalimentare, vai ai lavori da 7 milioni

Centro Agroalimentare, si è tenuta nel pomeriggio del 10 aprile, la cerimonia di taglio del nastro per l’inizio dei lavori finanziati dal Pnrr, nell’ambito della misura relativa allo ‘Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo’. Nell’occasione i rappresentanti del polo di contrada Valle Piana hanno celebrato non solo l’avvio di un progetto esecutivo ambizioso – dal costo di 7.128.114 euro – ma anche l’inizio di un percorso di rinnovamento e crescita per il Centro stesso, reso possibile grazie al sostegno del decreto emanato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 5 agosto 2022.

In sostanza sono stati avviati lavori che, come evidenziato nella documentazione progettuale, sono essenziali per il successo dello sviluppo futuro del Centro Agroalimentare, e che comprendono, in primis, il revamping del mercato ittico, con un intervento vitale per ripristinarne la piena funzionalità e redditività. Poi c’è la realizzazione di due nuove strutture che si estenderanno per circa 8.200 metri quadrati, coronate da un avveniristico impianto fotovoltaico da 1,348 mwp, che certifica l’impegno per un futuro più sostenibile e con minori costi di esercizio. Il cantiere è stato aperto anche per eseguire una radicale opera di digitalizzazione per raggiungere obiettivi di maggiore efficienza.

Nel futuro Agroalimentare, quindi, saranno presenti nuove banchine di carico essenziali per migliorare tutte le operazioni logistiche e verrà migliorata sotto il profilo energetico la palazzina direzionale. "Con questo progetto – fa sapere il Centro Agroalimentare – scegliamo di guardare al futuro con la forza dell’ideale, consapevoli che questo investimento strategico, con una conclusione prevista entro il 30 giugno 2026, ci permetterà di guardare avanti con rinnovata energia e visione, pronti a cogliere nuove opportunità per il bene del comparto agroalimentare piceno".

Peraltro a fine gennaio è stata avviata la procedura per ridenominare il CaaP in CaaM, cioè Centro Agroalimentare delle Marche. Con la modifica allo statuto, allora illustrata dal presidente Paolo Vulpiani e dall’ad Francesca Perotti, nell’oggetto della società viene inserita anche "l’organizzazione di fiere, mercati, eventi, convegni, manifestazioni, studi e ricerche di base e di sviluppo e qualsiasi iniziativa inerente al settore agroalimentare o della logistica, coinvolgendo ove possibile enti pubblici e privati, università e centri di ricerca".

