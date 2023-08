"Centro asfissiato da mercatini e sagre"

Il centro di San Benedetto, d’estate, si trasforma in una ridda di colori, suoni e sapori di ogni genere. Eventi di ogni tipo vanno in scena senza soluzione di continuità, perché la riviera durante la bella stagione diventa meta per decine di migliaia di turisti. Ma non è detto che, nell’insieme, tutte queste iniziative portino benessere o aggiungano valore alla città. Non per Fabio Urbinati: il coordinatore regionale di Italia Viva, da esercente del centro, lamenta l’eccessiva concentrazione di manifestazioni che, a lungo andare, possono non collimare con le reali esigenze degli imprenditori locali. "Il centro di San Benedetto, in questo periodo estivo, è stato letteralmente asfissiato da iniziative enogastronomiche senza senso – tuona il renziano – in quanto foriere di una concorrenza non virtuosa con le attività in sede fissa. San Benedetto, in tal senso, già gode di un’offerta tra le migliori delle Marche: famose sono le sue eccellenze, che completano un quadro di accoglienza turistica invidiabile. Ma un’amministrazione comunale ha il dovere di tutelare adeguatamente le imprese del territorio, oppure si va nella direzione opposta al modello da seguire". Mercatini gastronomici, street food e bancarelle che somministrano alimenti e bevande a pochi metri da bar, locali e ristoranti, per Urbinati, non danno il giusto valore a chi vive quotidianamente il flusso turistico. "La legge regionale 30 del 2017 – prosegue – detta le linee guida per l’ideazione e gestione delle iniziative enogastronomiche. Queste devono convivere positivamente con gli operatori locali, ed anzi valorizzarli. Certamente non devono togliere loro una consistente fetta di mercato. Sulla base di questo ragionamento, non posso che approvare l’evento sul pesce azzurro e sul brodetto sambenedettese, ma tutto il resto, che non si basa su risorse e tipicità locali, dovrebbe essere decentrato".

Impossibile non tirare in ballo anche il ‘Villaggio Coldiretti’: "La Coldiretti – afferma Urbinati – ha uno strettissimo legame con il nostro territorio, e le sue iniziative oramai si sono radicate a San Benedetto. È l’amministrazione comunale, per me, che ha sbagliato i tempi e i modi di gestione". Il punto, insomma, è che per quanto un evento sia valido, è il governo cittadino a dover rivestire un ruolo attivo nel suo coordinamento. "L’auspicio – conclude il coordinatore regionale – è che si cambi presto rotta. In ogni caso, credo che da qui a poche settimane ci possa essere una forte presa di posizione da parte delle associazioni di categoria, che probabilmente avranno qualcosa da ridire al vertice comunale".