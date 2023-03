Centro commerciale naturale Censimento delle attività: ora si può fare anche online

Il censimento delle attività commerciali della città è entrato nel vivo. L’idea era stata già lanciata dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi per cercare di sviluppare un commercio omogeneo volto a favorire la creazione del centro commerciale naturale. Per facilitare e velocizzare l’ottenimento di tutti gli elementi necessari per andare a comporre una dettagliata mappatura cittadina, il comune di Ascoli ha previsto per i commercianti la possibilità di provvedere autonomamente all’invio online dei propri dati cliccando, tramite pc, tablet e smartphone, su un apposito link (https:sportellounico.comune.ap.itsuap). Contestualmente per chiarire qualsivoglia dubbio sarà possibile chiedere info in merito contattando il Suap (0736-298262268303 o all’indirizzo mail [email protected]). "Grazie al sindaco, abbiamo voluto questo progetto a tutti i costi – spiega l’assessore Nico Stallone –. Per porre in essere azioni, progetti e programmi servono prima di tutto i dati e poi una conoscenza approfondita delle situazioni. Quando una realtà commerciale si iscrive al Suap, il nome della società spesso risulta non essere uguale al nome dell’insegna. Così facendo invece provvederemo a sviluppare un database con ogni singola attività e questo ci permetterà di fare una programmazione reale del centro commerciale naturale. Oltre a favorire uno sviluppo economico della città omogeneo. L’auspicio è che tutte le attività siano partecipative". A gestire l’intera questione sarà il dirigente Maurizio Piccioni con il sostegno della dottoressa Cinzia Mascetti e di Carlo Travaglini, quest’ultimo curerà tutta la parte operativa. "Vogliamo portare un valore aggiunto a questa città creando un database che poi sarà di volta in volta aggiornato attraverso l’attività del comune. Il valore aggiunto sta nella geolocalizzazione delle attività sul territorio. Solo attraverso un censimento, che avverrà mediante raccolta e bonifica dati, sarà possibile avere una mappatura della situazione per veicolare gli investimenti commerciali e industriali". La mappatura vedrà una suddivisione delle cento torri in base ai vari quartieri. Si procederà ad una riclassificazione rispetto a quella fornita dalla Camera di commercio. Una delle novità riguarderà l’inserimento delle categorie di professioni artigianali.

Massimiliano Mariotti