Centro di aggregazione, se ne discute in Consiglio comunale

Convocato il consiglio comunale per il 20 maggio alle ore 21,30 con quattro punti all’ordine del giorno. Di rilievo l’approvazione del rendiconto della gestione e approvazione del Bilancio, dello stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario del 2024. Altro punto di interesse è la mozione presentata dal gruppo comunale ‘Cupra per tutti’ che ha per tema: Locale da adibire ad uso ludico-ricreativo all’interno del palazzo comunale. Si tratta degli spazi a piano terra sul lato nord-ovest dell’edificio, che per decenni hanno ospitatolo storico Bar Centrale sotto i portici. I consiglieri Pulcini, Carosi, Di Mambro e Pomili, chiedono al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto tutte le iniziative affinché la cittadinanza possa vedere la realizzazione di un ‘Centro di aggregazione comunale’ per bambini, adolescenti, e giovani, con il conseguente ripristino dei locali da adibire ad uso ludico-ricreativo.