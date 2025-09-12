Centro di Ascolto nelle scuole: "Studenti, famiglie e insegnanti. Una grande rete di supporto"

Negli ultimi anni si è evidenziata con sempre maggiore intensità la complessità delle difficoltà psicologiche e sociali che coinvolgono i giovani. Non esistono soluzioni uniche o immediate per affrontare questi disagi, perciò è fondamentale creare una rete di collaborazione che veda insieme molteplici realtà del territorio, tra cui i servizi sociali e le scuole, veri e propri punti di riferimento educativi per i ragazzi. Anche per quest’anno, quindi, l’Ambito Territoriale Sociale XXII, di cui il Comune di Ascoli è capofila, rinnova l’impegno attivando all’interno degli istituti scolastici il ‘Centro di ascolto’, uno spazio dedicato a professioniste esperte nel supporto psicologico ed educativo rivolto a studenti, insegnanti e famiglie con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale e adeguato alle esigenze, sempre in evoluzione, di tutte le persone coinvolte. "Il centro di ascolto ha svolto e svolge un ruolo fondamentale anche in situazioni di emergenza, intervenendo prontamente per contenere difficoltà che possono riguardare singoli alunni, intere classi o nuclei familiari, prevenendo il peggioramento di condizioni compromettenti o rischiose – spiega il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni –. Negli anni, studenti e docenti si sono rivolti a questo servizio con crescente frequenza per gestire problematiche legate alla vita di gruppo e per supportare bisogni specifici di uno o più studenti. Le operatrici del centro affiancano inoltre il personale scolastico nell’accompagnamento di studenti con disabilità, sviluppando strategie mirate per affrontare le sfide individuali e collettive presenti nei diversi contesti educativi. Particolare attenzione è dedicata anche alle dinamiche relazionali tra i giovani, con un focus su problematiche quali il bullismo e l’esclusione sociale. L’intento – prosegue Brugni – è quello di prendersi cura delle difficoltà presenti oggi, per prevenire disagi più gravi in futuro e contribuire a rendere la scuola un ambiente inclusivo, sicuro e stimolante per lo sviluppo di ciascun ragazzo e ragazza". Il centro di ascolto è inoltre aperto ai genitori, che possono rivolgersi per supporto riguardo alle proprie esigenze personali o per problematiche che coinvolgono figli e figli, soprattutto nella gestione dei rapporti tra studenti, famiglie e insegnanti.

Matteo Porfiri