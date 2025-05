Centro di ricerche targato Terna:: "Imprese insieme all’Università"

Un nuovo centro di ricerche verrà realizzato ad Ascoli da parte di Terna. L’importate annuncio è stato fatto Francesco Salerini direttore strategia, digitale e sostenibilità Terna nel corso della tavola rotonda che si è svolta all’interno del 1° Festival della Sostenibilità Competitiva che si è svolta nell’ex Fabbrica Carbon di Ascoli. L’iniziativa rientra nel progetto Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà le Marche e l’Abruzzo. L’opera rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della nostra penisola rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto rientra nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ed è stato inserito tra gli interventi previsti dal Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), che punta alla decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030. Francesco Salerini ha detto: "Abbiamo deciso di aprire nel territorio di Ascoli un centro di innovation hub e innovation lab. Un vero e proprio centro di sviluppo per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali anche in collaborazione con l’università. Le tempsitiche? Abbiamo avviato un confronto con il sindaco Marco Fioravanti e con lui individuare le modalità da seguire per l’attuazione di questo progetto che deve necessariamente coinvolgere gli attori del territorio".

vi.bel.