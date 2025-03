Centro estetico in garage. Scoperto studio abusivo

Aveva fatto casa e bottega trasformando il garage in un centro estetico che è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Grottammare. Si tratta di una professionista con tanto di abilitazione che circa tre anni fa ha deciso di chiudere il negozio ufficiale, in altra zona della città, spostandolo in casa sua e promovendolo sui social con indirizzo, mappa, orari di apertura. Venerdì mattina i carabinieri della locale stazione, dopo aver ricevuto l’ennesima segnalazione di un presunto centro estetico abusivo, fatta da una cittadina che in passato aveva già denunciato la situazione alle autorità competenti, ha fatto scattare il controllo dell’Arma che ha portato poi alla scoperta di diverse irregolarità.

A condurre l’operazione è stato direttamente il comandante della stazione di Grottammare, luogotenente Giuseppe Gallo, che ha potuto trovare riscontri sul fatto che il centro estetico si era trasferito dalla precedente sede a sotto l’abitazione della titolare, che è anche proprietaria dell’intera palazzina. Un’attività promossa anche on line come ‘estetista’.

Di prima mattina i carabinieri hanno telefonato alla proprietaria informandola che era in corso una verifica e la stessa ha confermato di gestire il centro estetico mostrando l’interno dei locali. I militari hanno potuto così accertare che l’attività si svolgeva nel garage senza i requisiti igienico-sanitari e strutturali richiesti per normativa. In seguito i militari dell’arma hanno coinvolto la polizia locale, gli ispettori dell’AST di San Benedetto, il personale dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune che hanno accertato le violazioni. Ora il sindaco attende i verbali dell’esito dei controlli per gli eventuali provvedimenti da eseguire a norma di legge.

Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della parrucchiera che opera nel medesimo centro estetico abusivo.

Marcello Iezzi