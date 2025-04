Centro estivo. Asterix a Offida: tante attività

Offida organizza il centro estivo ‘Estate Asterix 2025’ per i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale. Questo servizio offre un’alternativa educativa e ricreativa durante i mesi estivi, garantendo un’esperienza di gioco, svago e apprendimento, oltre a supportare le famiglie.

Nel centro estivo si terranno attività sportive, laboratori creativi e ci sarà tanto divertimento per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Le attività si terranno nel Palazzetto dello Sport e nello Stadio comunale ‘Alessio Piccioni. Sono stati organizzati due turni: dal 14 luglio all’ 8 agosto, per i ragazzi da 6 a 14 anni, 25 agosto - 5 settembre per i ragazzi dai 4 ai 14 anni).

Tra le attività proposte figurano: atletica generale coordinativa, calcio, volley, tennis, basket, rugby, pattinaggio, karate, tiro con l’arco, l’attività ‘Un cane come amico’, Tutti in bici, ma ci saranno anche momenti di musica, corsi di inglese e disegno.

Il centro estivo è organizzato da Oasi Asterix con il patrocinio del Comune di Offida e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Per informazioni, contatti e iscrizioni è possibile rivolgersi al professor Riccardo Spurio (392.7243787 – 324.9010385 ).