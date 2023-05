Centro estivo con i pony

A Spinetoli anche per questa estate torna il centro estivo al maneggio organizzato in collaborazione con l’A.S Pony Passion Club. I pony, i cavalli e tanti altri dolcissimi animali sono pronti per accogliere tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per chi vorrà imparare, conoscere e scoprire il mondo dell’equitazione e il magico binomio bambino-cavallopony si tratta del centro estivo giusto. Tante saranno le novità di quest’estate, per saperne di più è possibile contattare il 333 7915397 oppure visitare la pagina https:www.botteghedellasperanza.itcentroestivoalmaneggio. Le iscrizioni sono aperte, basta cliccare sul link www.botteghedellasperanza.itmaneggio. L’equipe educativa è composta da educatori e istruttori della Fise ed è carica per una bella e formativa esperienza.