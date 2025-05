Centro estivo per disabili ’Michele per tutti Camp’

Offrire una mano, periodo estivo, alle famiglie nelle quali vivono ragazzi con disabilità gravi. Questo l’obiettivo dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Ascoli, come ente capofila, nell’ambito di un progetto che coinvolge l’Ambito Territoriale. Si tratta della frequenza gratuita del centro estivo ‘Michele per tutti Camp’, rivolto proprio a quei nuclei famigliari con all’interno figli con certificazione di disabilità grave o gravissima, di età compresa tra i 3 e i 40 anni. L’iniziativa si svolgerà per una settimana, dal 30 giugno al 4 luglio al centro di educazione ambientale ‘Oasi la Valle’ di Spinetoli. Le attività, ovviamente, saranno diversificate per fasce d’età ma non mancheranno laboratori manuali, attività motoria, musicoterapia e gite al mare. Ogni partecipante sarà affiancato da una persona: in base al grado di disabilità, verrà scelto il profilo più adatto dal compagno adulto fino all’operatore socio-sanitario. Possono presentare domanda i genitori conviventi, i tutori o gli amministratori di sostegno degli utenti in possesso dei requisiti e residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale XXII (Ascoli, Acquasanta, Arquata, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta). Attraverso un secondo bando, poi, lo stesso Ambito Territoriale, per favorire la frequentazione di centri o attività estivi che si svolgono nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre (si tratta in questi casi di progetti diversi da quello riportato in precedenza), mette a disposizione delle famiglie di persone affette da disabilità gravi un contributo economico per le spese relative pagamento di un educatore o assistente nella frequenza degli stessi centri estivi. Il contributo previsto si riferisce ad una frequenza di massimo 40 ore per una spesa totale non superiore a 800 euro.

"Sappiamo quanto sia complesso gestire l’estate per le famiglie con persone disabili – spiega l’assessore Massimiliano Bugni –. Pertanto, abbiamo deciso di andare incontro a chi ha bisogno di aiuto. Ancora una volta, questa amministrazione si dimostra vicina alle esigenze di tutte le famiglie, con un’attenzione particolare rivolta proprio a chi presenta delle fragilità". Infine, la giunta ha anche previsto l’assegnazione di voucher per i centri estivi destinati alle famiglie con minori che hanno tra i 4 e i 14 anni o con minori disabili che hanno tra i 4 e i 17 anni. Previsto un contributo fino a 320 euro per chi ha un Isee fino a 8mila euro, 240 euro per chi ha un Isee tra gli ottomila e i 15mila euro e, infine, un contributo massimo di 160 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 22mila euro. Tra oggi e domani verrà pubblicato il bando sul sito del Comune.

m.p.