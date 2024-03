Centro giovanile Casette, che festa. La chiusura con i Giochi tra rioni

Si è conclusa con i Giochi tra rioni la settimana di festa per il decennale del Centro Giovanile Casette e con la vittoria dei Rossi del rione Pinturetta sia nella squadra in versione junior, sia in quella degli adulti. Per i più piccoli, al secondo posto gli Azzurra della Fonte, terzi i Bianchi della Piazza e ultimi i Gialli di Palombarone. Nella classifica finale degli adulti, al secondo posto la squadra di Palombarone, al terzo la squadra della Fonte e all’ultimo posto quelli della Piazza. Ma, al di là dei risultati, chi ha vinto è stata la gente di ogni età di Casette d’Ete che, ancora una volta, ha animato la Piazza Mazzini in un pomeriggio domenicale molto piacevole e divertente, con le tifoserie dei vari rioni che hanno supportato i loro colori nella corsa dei sacchi, nella pesca nella fontana e ancora, nel tiro al bidone, nella corsa a ostacoli e nella sempre avvincente gara del tiro alla fune. Bello che, sul finale, le squadre, i giudici di gara, gli operatori del Centro e tutte le associazioni che, a vario titolo hanno dato un proprio contributo alla buona riuscita di questa settimana di festa, si siano ritrovati tutti davanti al Centro Giovanile Casette, davanti al murale che ha cambiato il volto del palazzo che continuerà ad ospitare innumerevoli attività per bambini, ragazzi e adulti.