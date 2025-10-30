Centro ippico Piceno sugli allori

Il Centro Ippico Piceno da oltre trent’anni è una delle realtà più apprezzate dell’equitazione marchigiana. Una realtà sportiva nata dalla visione di Maurizio Celani, fondatore del circolo che, con la sua famiglia la gestisce con passione e competenza. Istruttore ‘eccellente’ formatosi al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, la ‘Coverciano’ dell’equitazione azzurra, Celani porta con sé un lungo bagaglio d’esperienza costruito accanto a figure leggendarie come Lodovico Nava, Adriano Capuzzo e Albino Garbari, da cui ha appreso tecnica italiana famosa in tutto il mondo e il rispetto per il cavallo.

Oggi il Centro Ippico Piceno è una Scuola di sport equestri riconosciuta dalla Federazione e punto di riferimento per giovani talenti, anche di livello nazionale, soprattutto nel salto ostacoli. La vocazione per lo sport a cavallo è nel Dna di ‘casa’ Celani, dato che il figlio di Maurizio, il diciannovenne, Edoardo, si è distinto ai recenti Campionati Italiani Giovanili, grazie anche al supporto di un coach di altissimo livello come Gianni Govoni, già cavaliere di punta della Nazionale Italiana di salto ostacoli, con Olimpiadi e Mondiali in carriera. Govoni segue Edoardo in gara e durante gli stage della G.G. Academy, contribuendo al perfezionamento della sua tecnica e alla sintonia con i suoi cavalli.

Nel ‘Team Celani’ sono da citare anche i giovanissimi fratelli Anna e Andrea Taboga, rispettivamente 13 e 10 anni, selezionati per le Ponyadi e che parteciperanno e a Ponylandia, dove Andrea è qualificato per la finale di Coppa Italia. Anche altri allievisono habituées delle premiazioni: Gaia Buttafoco, Sara Balestra, Maicol Castelli Antero, Anna Nepi, Anna Nespeca, Sara Verdecchia e Martina Ticchiarelli. La caratteristica principale di questi giovani atleti è la voglia di migliorarsi e di confrontarsi con i cavalieri di altre regioni, nonostante la posizione geografica di Ascoli sia periferica rispetto ai fulcri principali del mondo equestre nazionale.

Ma non solo agonismo. Il Centro Ippico Piceno, infatti, è attivo anche nel sociale: in collaborazione con diverse associazioni e centri riabilitativi, mette a disposizione spazi e cavalli per percorsi di terapia e inclusione, permettendo a ragazzi con difficoltà e disabilità di rapportarsi con il cavallo come strumento terapeutico e come mezzo per superare problemi relazionali. Grazie alla sua fedeltà ai valori dell’equitazione classica, unita alla passione e alla competenza dei suoi tecnici, il Centro Ippico Piceno va annoverato come fucina di talenti e punto di riferimento per l’equitazione marchigiana.

Valerio Rosa