"A Monte Piselli tutti gli attori istituzionali stanno sviluppando l’idea di un centro montano contemporaneo – dice il senatore Guido Castelli –. Ciò al fine di generare un’offerta che favorisca le presenze lungo l’intero arco dell’anno. Bisogna fare in modo che le nostre montagne vivano anche senza neve. Nel rendering del progetto, la stazione di partenza della nuova cabinovia è collocata tra il parcheggione di San Giacomo e l’hotel Remigio. Inoltre, si cercherà anche di riqualificare lo storico ‘Rifugio Pizi’ con sentieri e piste sia per gli escursionisti che per gli amanti della bici, da sfruttare quando non c’è neve. Quando ce n’è poca, invece, si può pensare allo sci-escursionismo".