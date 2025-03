Centro per l’infanzia, open day ad aprile

Open day al centro per l’infanzia Kirikù di Appignano del Tronto È in programma per il prossimo sabato 5 aprile dalle ore 10, alle 12

l’Open Day per il centro per l’infanzia, rivolto alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli per il prossimo anno scolastico. Si tratta

di un servizio educativo con pasto e sonno per bambini di età dai 12 ai 36 mesi. L’occasione sarà utile per visitare gli spazi e conoscere il progetto pedagogico del centro infanzia. Sarà anche allestito un angolo con laboratori per bambini e genitori. Si tratterà di un momento piacevole di conoscenza e scambio

tra tutti i presenti, siano essi adulti che bambini. L’amministrazione comunale di Appignano del Tronto (nella foto la sindaca Sara Moreschini) invita pertanto

tutte le famiglie interessate a partecipare e intanto

ricorda che nelle prossime settimane verrà

pubblicato il bando per l’iscrizione.