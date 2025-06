Centro per l’istruzione per gli adulti. Domani la festa nella sede di ’On the road’

Domani dalle 15 alle 20 la sede della cooperativa sociale ‘On the Road’, a Porto d’Ascoli, (di fianco a Dectholon), ospiterà la festa di fine anno scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ascoli Piceno e San Benedetto. L’iniziativa, aperta al pubblico, rappresenta un momento di celebrazione e condivisione del percorso di apprendimento, crescita personale e integrazione portato avanti dagli studenti e dalle studentesse straniere che hanno frequentato i corsi durante l’anno. Grazie alla collaborazione di On the Road, la festa si trasformerà in un’esperienza unica, tra culture, musica e talenti. Ci saranno esibizioni artistiche, degustazione di piatti tipici internazionali, preparati dagli studenti e una sfilata di moda, realizzata dalla docente Lorena Ciarrocchi, dell’Ipsia Moda, con abiti ideati e confezionati dagli allievi e allieve. A coordinare la serata saranno gli attori e registi Francesco e Paolo Aceti.